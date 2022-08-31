SurreyLive: воевавший на Украине британский наемник Гриффитс рассказал о своих ранениях

Британский наемник Джош Гриффитс, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), вернулся на родину и в интервью порталу SurreyLive рассказал о своих ранениях, полученных при минометном обстреле и о том, как чуть не погиб в бою.

По данным издания, мужчина был дважды ранен при минометном обстреле, однако чудом выжил. Он рассказал о «разорванной на куски» голени и поврежденных сухожилиях и нервах на ноге. Помимо этого солдат пожаловался на большое количество осколочных ранений.

Гриффитс рассказал о том, что был награжден медалью когда находился в одной из украинских больниц. В настоящее время он находится в Великобритании в ожидании нескольких операций. Медики дают лишь 50-процентную вероятность того, что он снова сможет поднять левую ногу.

Сам наемник заявил, что не жалеет о своем решении отправится на Украину, отметив, что его отряд все еще находится там. Он добавил, что недавно ему сообщили о ликвидации одного из своих товарищей.

Ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские военные уничтожили более ста солдат формирования «Кракен» и иностранных наемников ВСУ. Он уточнил, что наемники и бойцы «Кракена» дислоцировались в районе села Константиновка в Донецкой народной республике (ДНР).