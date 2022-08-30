Минобороны заявило об уничтожении более ста бойцов «Кракена» и наемников ВСУ

Генерал-лейтенант Конашенков заявил об уничтожении ста бойцов «Кракена» и наемников ВСУ

Вооруженными силами (ВС) России были уничтожены более ста солдат формирования «Кракен» и иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам заявил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что наемники и бойцы «Кракена» дислоцировались в районе села Константиновка в Донецкой народной республике (ДНР).

«Нанесены сосредоточенные огневые удары по пункту временной дислокации наемников из формирования иностранный легион, а также по командному пункту националистического формирования "Кракен"», — рассказал во время брифинга представитель оборонного ведомства.

Также, по словам Конашенкова, огневыми ударами было уничтожено семь единиц военной техники ВСУ.

По уточненным данным Минобороны на 30 августа с начала спецоперации ВС России уничтожили 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3357 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5136 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.