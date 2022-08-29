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Российские войска нанесли удар по лагерям полков «Айдар» и «Азов» на Украине

Минобороны заявило о поражении полевых лагерей полков «Айдар» и «Азов» на Украине

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Российские войска поразили наземным высокоточным оружием полевые лагеря полков «Айдар» и «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), а также временную базу и склад боеприпасов 108-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Марганца в Днепропетровской области. Об этом в понедельник, 29 августа, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в результате удара было уничтожено 20 единиц украинской военной техники, до 100 бойцов и более трех тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня.

Кроме того, Вооруженные силы России атаковали боевые позиции 53-й механизированной бригады ВСУ и полка «Кракен» возле Артемовска в Донецкой народной республике (ДНР), уничтожив более 30 и ранив более 50 бойцов противника.

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По данным Минобороны, с начала спецоперации российские войска уничтожили 5126 единиц военной автомобильной спецтехники, 3354 орудия полевой артиллерии и минометов, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4408 бронемашин, 370 зенитных ракетных комплексов, 1832 беспилотника, 276 самолетов и 148 вертолетов ВСУ.

Ранее ведомство показало видео удара из противотанкового ракетного комплекса «Корнет» по позициям и опорным пунктам ВСУ. На кадрах видно, как военные прибывают к огневой позиции, устанавливают технику на специальную треногу, сверяются с координатами целей и открывают по ним огонь.

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Константин Лысяков
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