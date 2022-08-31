Семья трагически погибла в отпуске мечты после крушения самолета

Семья из Германии погибла в Намибии при крушении легкомоторного самолета

Семья из Германии отправилась в отпуск мечты в Намибию и трагически погибла после крушения легкомоторного самолета. Об этом пишет Mirror.

По данным издания, 59-летний Томас Рингс с 57-летней супругой Эвелин и двумя детьми, 19-летней Алисией и 17-летней Паулиной, арендовали самолет, чтобы добраться до столицы Виндхук с острова Импалила.

Однако спустя несколько секунд после взлета воздушное судно упало в реку Замбези. По словам очевидцев, туристы не смогли выбраться из-под тонущих обломков. Вместе с путешественниками погибла и пилот самолета Николь Мейне.

Прибывшие на место происшествия экстренные службы сумели вытащить на берег тела погибших. Отмечается, что достать обломки самолета сложно, так как в реке водятся крокодилы и бегемоты. Причины крушения выясняются.

В июле британский турист погиб во время роскошного семейного отдыха, случайно попав под лопасти вертолета. Несчастный случай произошел в частном аэропорту в Афинах. Путешественник делал селфи при выходе из воздушного судна.