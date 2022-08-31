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Девятилетнюю россиянку убило упавшим турником на детской площадке

В Кемеровской области девятилетнюю девочку убило турником, упавшим на детской площадке

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В поселке Трещевский Кемеровской области девятилетнюю девочку убило турником, упавшим на детской площадке. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в тот день россиянка вместе со сверстниками гуляла во дворе. Дети бегали по площадке, а после решили поиграть на спортивном снаряде «Рукоход», который состоит из множества турников, закрепленных между собой.

Друзья девочки перемещались по конструкции, она в этот момент находилась сбоку. Упавший снаряд ударил школьницу по голове. От полученных травм девочка скончалась на месте.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о халатности. У погибшей третьеклассницы остался 16-летний брат и мать.

Ранее в Нальчике 15-летний школьник дважды ударил ножом сверстника из-за места на турнике. Пострадавшего мальчика доставили в больницу, где его прооперировали. Жизни и здоровью несовершеннолетнего ничего не угрожает. В отношении нападавшего подростка завели уголовное дело.

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Анна Щербакова
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