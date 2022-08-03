Российский школьник напал на сверстника с ножом из-за места на турнике

В Нальчике 15-летний школьник дважды ударил ножом сверстника из-за места на турнике

В Нальчике 15-летний школьник дважды ударил ножом сверстника из-за места на турнике. Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, новости».

По данным издания, российский подросток выполнял упражнения на спортивном снаряде возле дома на Профсоюзной улице. К нему подошел мальчик и потребовал немедленно освободить турник. Школьник не стал ему перечить, освободил место и ушел.

Однако через пару минут обидчик догнал мальчика у подъезда и накинулся на него с оскорблениями. Между школьниками возникла потасовка. В какой-то момент хулиган вытащил нож и ранил подростка в живот и плечо.

Пострадавшего школьника доставили в больницу, где его прооперировали. Сейчас жизни и здоровью несовершеннолетнего ничего не угрожает.

В отношении нападавшего подростка завели уголовное дело, кроме того, полицейские проверяют его родителей.

Ранее подросток ранил ножом во время урока одноклассника в школе № 691 Петербурга. Мальчика госпитализировали в Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий имени Раухфуса с непроникающим ранением.

Позже директор петербургской школы сообщила, что нож был канцелярским.