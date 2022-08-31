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Американский экономист раскритиковал отказ США прислушаться к Путину

Экономист Сакс: США напрасно проигнорировали слова Путина относительно расширения НАТО

Фото: Imago stock&people / Globallookpress.com

Американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс раскритиковал отказ Соединенных Штатов прислушаться к президенту России Владимиру Путину, заявившему о невозможности расширения НАТО. Своей точкой зрения он поделился в эфире программы Democracy Now!.

Он также отметил, что Вашингтон напрасно проигнорировал попытки России прийти к соглашению. «Президент Путин годами повторял: "Не тащите НАТО к Черному морю, на Украину и в Грузию". Москва предупреждала: "Не окружайте нас, не угрожайте нам, давайте договоримся". Но в Вашингтоне отвергли эти призывы», — сказал экономист, подчеркнув, что США и прежде были замечены в подобном поведении.

Сакс напомнил, что аналогичная стратегия со стороны Соединенных Штатов прослеживалась после распада СССР, когда американское правительство заинтересовалось идеей однополярного мира. По его словам, результаты оказались неутешительными, ведь они привели к полной милитаризации внешней политики Вашингтона. «Все эти годы я наблюдал за методами США, которые используют только силу либо начинают с ее использования. Они вооружают кого хотят и воюют, где и когда хотят», — заключил экономист.

Он добавил, что обострения конфликта на Украине можно было бы избежать в случае согласия США на дипломатическое решение вопроса.

Ранее Путин назвал расширение НАТО искусственно созданной проблемой. Он также заявил, что альянс выходит за рамки своего географического предназначения и пытается оказать влияние на другие регионы.

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Варвара Кузьмина
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