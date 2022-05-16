Президент России Путин заявил об искусственном характере расширения НАТО

Расширение НАТО — проблема, которая создается искусственно, так как делается это в интересах США. Об искусственном характере расширения альянса заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

Кроме того, по словам главы государства, НАТО выходит за рамки своего географического предназначения, а также пытается влиять на другие регионы.

В целом, отметил президент России, альянс используется как инструмент внешней политики одной страны, но делается это достаточно настойчиво, искусственно и агрессивно. Это все усугубляет непростую обстановку в области безопасности, заключил Путин.