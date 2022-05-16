Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин заявил об искусственном характере расширения НАТО

Президент России Путин заявил об искусственном характере расширения НАТО

Фото: Chen Jing / Globallookpress.com

Расширение НАТО — проблема, которая создается искусственно, так как делается это в интересах США. Об искусственном характере расширения альянса заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

Кроме того, по словам главы государства, НАТО выходит за рамки своего географического предназначения, а также пытается влиять на другие регионы.

В целом, отметил президент России, альянс используется как инструмент внешней политики одной страны, но делается это достаточно настойчиво, искусственно и агрессивно. Это все усугубляет непростую обстановку в области безопасности, заключил Путин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Путин прокомментировал решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО
Путин продлил срок госслужбы экс-генпрокурору России Юрию Чайке
Мировой торговле спрогнозировали пять сценариев развития
Россиянин разгромил пункт досмотра в аэропорту и успел сбежать на самолет
В Москве предложили вернуть продажу пива на заправках
В России упростят ввоз компьютеров и смартфонов
Лукашенко обвинил НАТО в наращивании мускулов
Путин заявил об искусственном характере расширения НАТО
Путин высказался о сносе памятников советским воинам в Европе
Президент «Барселоны» ответил на вопрос о возвращении Месси в команду
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.