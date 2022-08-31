Пытавшийся утопить своего друга россиянин пойдет под суд за убийство

В Брянской области осудят мужчину, пытавшегося утопить и избившего до смерти знакомого

В Брянской области суд рассмотрит дело 39-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве знакомого. Об этом в среду, 31 августа, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, днем 12 мая на улице Спортивная пьяный фигурант поссорился с другом, толкнул его, повалил на землю и начал топить во вкопанной в землю металлической емкости. Затем он избил оппонента, тот скончался в больнице через несколько дней.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Оренбургской области 70-летний пенсионер зарезал знакомую и скинул ее тело в реку.