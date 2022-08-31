Россиянам объяснили изменения при получении визы в ЕС

Консультант по визам Сергеев: только часть стран ЕС усложнит получение виз россиянам

Приостановка действия соглашения об упрощенном визовом режиме между Россией и Европейским союзом (ЕС) усложнит получение виз лишь в некоторые страны. Об этом «Ленте.ру» рассказал исполнительный директор компании «Визаход» Даниил Сергеев. Он объяснил, что теперь изменится для россиян при планировании поездок в Европу.

Новые правила

Соглашение об упрощении режима мало что регламентировало, поэтому не стоит волноваться и сильно беспокоиться из-за его отмены. Этот упрощенный режим для обычных туристов регламентировал срок выдачи этой визы, то есть время рассмотрения документов от 10 до 30 дней, стоимость консульского сбора и количество документов, по которым эти визы дают Даниил Сергеев исполнительный директор компании «Визаход»

Теперь некоторые страны могут рассматривать визу дольше и запрашивать какие-то дополнительные документы. Соглашение, заключенное в 2006 году, предусматривало рассмотрение заявлений в течение 10 дней, в отдельных случаях — в течение 30 дней. Теперь срок регулируется Визовым кодексом и составляет 15 дней, в редких случаях — 45.

Куда будет сложнее попасть?

Приостановка документа не обязывает все страны следовать по усложненному режиму, утверждает специалист.

«Если взять какую-то европейскую страну, которая не хочет видеть у себя туристов из России по какой-то причине, у них рассмотрение визы, скажем, будет занимать от 50 дней, и вам нужно приносить условно справку 2-НДФЛ, свидетельство о собственности, свидетельство о браке, выписку о движении средств. Но такие страны наверняка уже или очень плохо выдают визы, или очень мало граждан России стремится эти визы там получать», — объяснил Даниил Сергеев.

Кто-то будет усложнять выдачу виз, кто-то не будет. Разрыв этого соглашения дает возможность кому-то это усложнить Даниил Сергеев исполнительный директор компании «Визаход»

Цена вопроса

Страны, которые традиционно сложнее выдавали россиянам шенген, могут усложнить правила. Те, которые это делали охотно, вряд ли будут что-то менять, полагает специалист. Единственное, что однозначно изменится для всех государств — это размер консульского сбора.

80 евро будет стоить консульский сбор после приостановки упрощенного визового режима между ЕС и Россией

«Скорее всего, все сразу повысят цены. Стоимость визы регламентирована договором внутри шенгенского союза. Но давайте просто подумаем об увеличении этой цены: раньше консульский сбор был 35, а сейчас станет 80 евро при том, что средняя цена на билет до Рима с пересадкой в Стамбуле около 100 тысяч рублей, будет ли это проблемой?», — сказал Сергеев.

По его словам, повышение стоимости затронет в первую очередь бюджетных туристов, которые ездили в Европу наземным путем, например, через страны Балтии или Финляндию.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что главы министры иностранных дел ЕС решили полностью заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией.