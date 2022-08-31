Боррель: страны ЕС договорились о приостановке облегченного визового режима с Россией

Страны Евросоюза сумели достичь политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, цитату приводит Reuters.

«Мы договорились о полной приостановке действия соглашения об упрощении визового режима между Европейским Союзом и Россией», — рассказал дипломат по окончании двухдневной встречи министров иностранных дел в Праге.

По его словам, с середины июля значительно значительно выросло число россиян, пересекших границы европейских стран. Боррель считает, что это создает угрозу безопасности для этих государств. «Кроме того, мы видели, как много россиян путешествуют, чтобы отдыхать и совершать покупки, как будто на Украине не бушует война», — добавил он.

Отмена упрощенного режима будет означать изменение процедуры подачи документов на визы. Подающим заявления на визу стран-членов ЕС россиянам придется собирать больше документов. Кроме того, срок рассмотрения заявок будет увеличен, а стоимость подачи такого заявления вырастет с 35 до 80 евро.