Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Страны ЕС договорились о приостановке облегченного визового режима с Россией

Боррель: страны ЕС договорились о приостановке облегченного визового режима с Россией
СюжетВизы в Европу:

Фото: Johanna Geron / Reuters

Страны Евросоюза сумели достичь политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, цитату приводит Reuters.

«Мы договорились о полной приостановке действия соглашения об упрощении визового режима между Европейским Союзом и Россией», — рассказал дипломат по окончании двухдневной встречи министров иностранных дел в Праге.

По его словам, с середины июля значительно значительно выросло число россиян, пересекших границы европейских стран. Боррель считает, что это создает угрозу безопасности для этих государств. «Кроме того, мы видели, как много россиян путешествуют, чтобы отдыхать и совершать покупки, как будто на Украине не бушует война», — добавил он.

Отмена упрощенного режима будет означать изменение процедуры подачи документов на визы. Подающим заявления на визу стран-членов ЕС россиянам придется собирать больше документов. Кроме того, срок рассмотрения заявок будет увеличен, а стоимость подачи такого заявления вырастет с 35 до 80 евро.

Елизавета Наумова
Обсудить
Последние новости
Появились подробности попытки наступления ВСУ на Херсон
Мужчина случайно поучаствовал в розыгрыше лотереи и сорвал джекпот
Туристы пожаловались на невозможность выехать с южных курортов России
Путин высказался о ситуации с лесными пожарами в регионах России
Mitsubishi разрешили сохранить долю в нефтегазовом проекте «Сахалин-2»
Появилось видео кортежа миссии МАГАТЭ в Запорожье
В российском городе подростки подожгли территорию у отдела МВД
В России начали продавать отечественную ОС
Президент Эстонии объяснил значимость Горбачева
Граничащим с Россией странам ЕС захотели оставить контроль над въездом туристов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.