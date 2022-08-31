Эстония захотела ввести новые ограничения для россиян

Глава МИД Эстонии Рейнсалу заявил о планах запретить въезд россиянам с визами других стран

Эстония захотела ввести новые ограничения на въезд в республику для граждан России. О планах страны рассказал глава МИД Урмас Рейнсалу, его цитирует ERR.

По его словам, Эстония решила проработать вопрос об ограничении въезда в страну для россиян по визам Европейского союза (ЕС). Подобное намерение связано с тем, что на неформальной встрече министров иностранных дел Евросоюза страны-участницы не смогли договориться об общем визовом запрете, добавил он.

«Пока такие меры не будут приняты на уровне ЕС, страны Балтии и Польша, как государства, граничащие с Россией, рассматривают возможность введения временного запрета на выдачу виз гражданам РФ на национальном уровне или ограничения пересечения границы гражданами России с визами других стран ЕС», — заявил глава ведомства, подчеркнув, что для противников российских властей следует сделать исключения.

«На встрече я призвал к увеличению оборонной помощи Украине во имя европейской безопасности, а также к запрету для российских граждан приезжать и безразлично пользоваться свободами, которые предлагает демократическая Европа», — заключил Рейнсалу.

Ранее украинские депутаты выступили с призывом прекратить выдачу виз россиянам в Европу. Парламентарии из фракции «Европейская солидарность» внесли в Верховную Раду соответствующий проект.