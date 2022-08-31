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В Воронеже представят старинные книги и рукописные сборники XVIII-XIX веков

В Воронеже в музее-усадьбе Веневитинова 8 сентября покажут архивные материалы о Петре I

В музее-усадьбе Веневитинова в Воронежской области 8 сентября откроется выставка «Топор и крест. Петр-реформатор», на которой представят старинные церковные книги и рукописные сборники XVIII-XIX веков. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что экспозиция, приуроченная к 350-летию со дня рождения императора Петра I, названа по одноименной пьесе «Топор и крест» воронежского автора Федора Волохова. На выставке представят архивные материалы о Петре и о епископе Митрофане Воронежском.

«Будут выставлены церковные издания XVIII-XIX веков, молитвенники, рукописные сборники XVIII века, альманах "Утренняя заря", гравюры современных авторов с изображением петровских верфей, домика, где Петр I жил во время работ в Воронеже. Будет выставлено порядка 50 экспонатов», — пообещал заведующий музеем Сергей Волков.

Выставка будет работать до 23 октября. Отдельной частью экспозиции станут копии эскизов декораций Нины Гапоновой к спектаклю «Топор и крест», который шел в Воронеже в 1980-х годах, а также картины воронежского художника Василия Криворучко, копии строительных инструментов, которыми в городе создавали первый регулярный военно-морской флот России, чертежи первого корабля «Гото Предестинация» и других судов.

Ранее в июле сообщалось, что Ассамблея петровских музеев открыла в России летом более 30 выставок к 350-летию со дня рождения Петра I. Юбилейные мероприятия запланировали в Воронеже, Астрахани, Екатеринбурге, Архангельске, Ярославле.

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Дарья Рыбак
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