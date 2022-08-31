Минобороны отчиталось о поражении десяти пунктов управления ВСУ

Минобороны России заявило о поражении десяти пунктов управления ВСУ

Российскими войсками за сутки поражены десять пунктов управления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 31 августа, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве заявили, что пункты управления были поражены в районах населенных пунктов Первомайское, Добрянка, Белоусово, Лозовое, Нововоронцовка, Зеленодольск, Артемовск, Соледар, Зайцево и Марьинка.

Также за сутки были уничтожены 65 артиллерийских подразделений, живая сила и украинская военная техника в 153 районах, отчитались в Минобороны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).