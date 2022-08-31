Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны отчиталось о поражении десяти пунктов управления ВСУ

Минобороны России заявило о поражении десяти пунктов управления ВСУ
СюжетМинобороны:

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Российскими войсками за сутки поражены десять пунктов управления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 31 августа, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве заявили, что пункты управления были поражены в районах населенных пунктов Первомайское, Добрянка, Белоусово, Лозовое, Нововоронцовка, Зеленодольск, Артемовск, Соледар, Зайцево и Марьинка.

Также за сутки были уничтожены 65 артиллерийских подразделений, живая сила и украинская военная техника в 153 районах, отчитались в Минобороны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В Госдуме назвали причину отсутствия спешки в вопросе СВО на Украине
Россиянам указали на «психологическое» преимущество назальной вакцины
ПВО России перехватили десятки снарядов HIMARS, «Ольхи» и «Урагана» ВСУ
В России из-за жары растаял уникальный «нетающий» ледяной пляж
В Запорожской области заявили об отсутствии иллюзий насчет визита МАГАТЭ на ЗАЭС
Назван способный помочь планете тип домов
Россиянин отправился в горы Сочи в одиночку и пропал
Россияне стали меньше тратить на лекарства
Несколько общественных колодцев были отравлены в Подмосковье
В Кремле оценили позицию Турции по Крыму
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.