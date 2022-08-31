Президент Украины Зеленский призвал ЕС запретить вещание всех российских телеканалов

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский союз (ЕС) запретить вещание всех российских государственных телеканалов на своей территории. Об этом он заявил во время выступления на «Форуме 2000» в Праге, передает РИА Новости.

Украинский лидер подчеркнул, что «ни одному российскому государственному каналу нельзя позволить работать на территории ЕС», и в очередной раз призвал страны Евросоюза запретить въезд для россиян, а также заблокировать банковскую систему РФ.

Ранее Зеленский в своем видеообращении пообещал каждому российскому военному «украинский ответ» за участие в спецоперации.