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Зеленский обратился к российским военным на Украине

Зеленский предложил российским военным два варианта действий на Украине
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Sergey Starostenko / Globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что каждый российский военный почувствует «украинский ответ» за участие в специальной операции, видеообращение политика опубликовано в его Telegram-канале.

По словам украинского лидера, разведка страны активно работает. «Наша разведка делает все возможное и невозможное, чтобы каждый российский военный обязательно почувствовал украинский ответ», — уточнил он.

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По мнению Зеленского, у российской армии якобы не будет ни одной безопасной базы от Крыма до Харьковской области. Он пообещал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожат все склады и технику. Глава государства предложил российской армии два варианта действий. «Это украинская земля и им остается только две вещи — бежать или сдаться. Мы не оставляем им других вариантов», — обратился он к Вооруженным силам России (ВС РФ).

24 августа Зеленский в ходе выступления на международном саммите «Крымская платформа» пообещал вернуть Крым любыми способами и без консультаций со странами-партнерами.

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Марина Совина
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