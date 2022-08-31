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Американский сенатор обсудил с Зеленским военную помощь Киеву

Американский Сенатор Портман обсудил с Владимиром Зеленским военную помощь Украине

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Прибывший на Украину американский сенатор Роб Портман обсудил с президентом республики Владимиром Зеленским дополнительную поддержку Киева. Об этом член сената США рассказал на своей странице в Twitter.

По его словам, во время беседы с украинским лидером он спросил, что еще Вашингтон может сделать для поддержки Украины. В частности, разговор коснулся предоставления военной помощи Вооруженным силам страны (ВСУ) и усиления санкций против России.

Ранее в газете Wall Street Journal сообщили, что США испугались за боеспособность страны из-за поставок некоторых видов оружия Украине. Отмечается, что ряд американских чиновников высказывает опасения, что передача Киеву снарядов калибра 155 мм опустошает запасы вооружений Соединенных Штатов.

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Алевтина Запольская
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