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США испугались за свою боеспособность из-за поставок оружия Украине

WSJ: США опасаются за боеспособность страны из-за поставок Украине снарядов калибра 155 мм

Фото: Pixabay

США испугались за боеспособность своей страны из-за поставок некоторых видов оружия Украине, поскольку военные действия опустошают запасы американских вооружений. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Ряд чиновников опасается, что передача Киеву снарядов калибра 155 мм оставляет их резервы в Соединенных Штатах «на неприятно низком уровне».

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«Их уровень не критичен, поскольку США не вовлечены ни в один крупный военный конфликт. Но это не тот уровень запасов, с которым мы хотели бы вступить в бой», — приводит газета слова одного из представителей Пентагона.

Источники в американском Министерстве обороны отмечают, что запасы вооружений, предназначенных для противостояния непредвиденным угрозам, значительно уменьшились после передачи Украине РСЗО HIMARS, гаубиц M777 и других видов оружия.

Ранее журналист American Thinker (AT) Оливия Мюррей заявила, что администрация президента американского президента Джо Байдена ведет себя безответственно в сфере оборота оружия США на внешних рынках. Обозреватель обвинила власти США в создании «черной дыры» на Украине и отметила, что Белый дом не знает, куда уходит финансовая помощь Украине для покупки оружия.

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Марина Совина
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