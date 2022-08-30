Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Байдена обвинили в создании «черной дыры» на Украине

AT: Белый дом не знает, куда уходит финансовая помощь Украине для покупки оружия
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Администрация президента американского президента Джо Байдена ведет себя безответственно в сфере оборота оружия США на внешних рынках. Пример Украины подтверждает это, заявила журналист American Thinker (AT) Оливия Мюррей.

Обозреватель обвинила власти США в создании «черной дыры» на Украине и отметила, что Белый дом не знает, куда уходит финансовая помощь Украине для покупки оружия.

«Из последних новостей складывается картина, что наше правительство не имеет ни малейшего представления о том, куда на самом деле уходят миллиарды американских долларов, потраченные на обеспечение Украины оружием», — подчеркнула она.

Мюррей добавила, что государственные служащие, которые обязаны следить за целостностью американской помощи, признаются в отсутствии достоверных данных о судьбе финансовых пакетов для Киева.

Ранее сообщалось, что США предоставят военную помощь Украине почти на три миллиарда долларов. С таким заявлением выступил Джо Байден в честь Дня независимости Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
«Газпром» приостановил поставки газа Engie из-за неоплаты
В США появился плакат с угрозами расправы над сторонниками спецоперации
Республиканцы захотели объявить Байдену импичмент
«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче Кубка России
Турция решила продолжить поддерживать Украину
Байдена обвинили в создании «черной дыры» на Украине
Умер советский фигурист-чемпион
США призвали Китай открыть замороженные каналы связи
США предостерегли другие страны от участия в совместных с Россией учениях
В ЕС решили найти компромисс по выдаче шенгенских виз россиянам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.