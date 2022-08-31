Названы мотивы Киева при попытке теракта на ЗАЭС

Запорожские власти заявили, что терактом на ЗАЭС Киев хотел призвать к вводу миротворцев

Названы мотивы Киева при попытке устроить теракт на Запорожской АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре. Их перечислил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает ТАСС.

«Я думаю, [украинские власти хотели] показать неуправляемость процесса, что безопасность станции не обеспечивается и необходимо брать ее под внешний контроль, вводить миротворцев», — заявил сотрудник администрации.

По его словам, Киев всерьез хочет призвать силы Запада и НАТО к введению внешнего контроля на ЗАЭС. Рогов связал такой сценарий с тем, что Украина не верит в способность России обеспечить безопасность на станции.

До этого сообщалось, что в Энергодаре задержали группу украинских диверсантов, которая готовила теракт на атомной станции. Подчеркивается, что группа лиц планировали совершить теракт во время визита на станцию миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).