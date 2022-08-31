«Газпром» пожаловался на срыв поставок иностранного оборудования

Замглавы «Газпрома» Аксютин пожаловался на срыв поставок иностранного оборудования

В условиях западных санкций, введенных после начала боевых действий на Украине, «Газпром» начал испытывать трудности с поставками импортного оборудования, которое не удалось заместить. На это обстоятельство пожаловался замглавы компании Олег Аксютин, передает РИА Новости.

По его словам, проблемы возникают с импортом второго-третьего уровня, когда поставщики не в состоянии завершить работу. Так, при готовности 99 процентов оборудования отсутствие всего одного иностранного элемента срывает поставку.

Замглавы компании объяснил, что импортозамещение оборудования в газовой отрасли до и после февраля 2022 года — это совершенно разные задачи. Каких-либо деталей затруднений Аксютин не привел. Проблемами он поделился в ходе Дня поставщика ПАО «Газпром» в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума.

Ранее на сложности, связанные с отечественным оборудованием, пожаловался глава второй по величине газовой компании России «Новатэк» Леонид Михельсон. Он призвал правительство выделить на разработку линий для производства сжиженного природного газа (СПГ) 24 миллиарда рублей, пояснив, что на Западе индустрия формировалась десятилетиями и повторить ее малыми силами не удастся.

Другой проблемой, с которой столкнулся «Новатэк», стало отсутствие у России возможностей обеспечить спутниковую съемку Северного морского пути, который необходим для поставок СПГ. Ранее компания пользовалась иностранными снимками, но теперь поставщики отказались от сотрудничества. Для решения затруднений нужны разработка, строительство и вывод на орбиту группировки спутников со специальным оборудованием.