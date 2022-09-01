Российские звезды рассказали о своих 1 сентября

Юрий Лоза признался, что не помнит свое 1 сентября в школе

Российские звезды поделились с «Лентой.ру» воспоминаниями о своих 1 сентября. Певец Юрий Лоза заявил, что не помнит свой первый школьный день, зато тот же праздник в жизни его сына навсегда останется в памяти артиста. Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков рассказал, что для него все было очень просто и по-советски.

«Мои родители постоянно переезжали с места на место, — сказал Лоза. — Так что и 1 сентября как-то смялось в этих переездах: не могу вспомнить ни школу, ни первый класс, ни первую учительницу. Чтобы помнить что-то подобное, нужно быть в месте тех событий. Иначе это невозможно». Артист добавил, что считает 1 сентября для первоклассников первым шагом к взрослой жизни, которому радуется большинство детей.

«Я помню 1 сентября моего сына. Все стояли с фотоаппаратами, — мобильных еще не было — с цветами. Это ощущение праздника 1 сентября твоего ребенка остается на всю жизнь. Особенно когда оно еще и так запечатлено, задокументировано», — считает Лоза.

Жуков рассказал, что его дети учатся удаленно, потому 1 сентября для них проходит «немного мимо». Для самого же артиста этот праздник был еще 40 лет назад. «Что там может быть в Советском Союзе? Это были другие времена. Их ни нашим детям не понять, ни нам самим не вспомнить. Тогда все ходили строем, в одинаковой форме, смотрели, как мальчик несет девочку с колокольчиком в руках. Потом все шли в класс на уроки мира. Все было очень просто. По-советски», — сказал певец.

Артист Прохор Шаляпин признался, что для него праздник 1 сентября уже в прошлом. «У меня пока нет детей, а самому мне уже 38 лет, мои 1 сентября уже в прошлом. Лучше звоните мне на День пожилого человека», — пошутил певец.

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