На линейку в честь Дня знаний к российским школьникам прилетел вертолет с эскимо

На линейку в честь Дня знаний к школьникам в Краснодарском крае прилетел вертолет с эскимо

В Краснодарском крае открылась самая высокогорная школа. На линейку в честь Дня знаний прилетел вертолет с 500 эскимо. Видео с торжественного мероприятия публикует Telegram-канал «Сочи №1».

Учебное заведение находится на высоте 670 метров над уровнем моря у подножья хребта Ачишхо в поселке Красная Поляна. Учреждение рассчитано на 400 российских детей. Образовательный процесс здесь будет проходить в одну смену. Из-за сложного рельефа корпус строили по нетиповому проекту.

На опубликованных кадрах видно, как вертолет, пробираясь среди горных хребтов, тащит для учеников огромную коробку с мороженым.

Ранее в четверг, 1 сентября, в сети появилось видео со школьной линейки в Северо-Курильске. День знаний у детей прошел на фоне извержения вулкана Эбеко.