Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

На линейку в честь Дня знаний к российским школьникам прилетел вертолет с эскимо

На линейку в честь Дня знаний к школьникам в Краснодарском крае прилетел вертолет с эскимо

В Краснодарском крае открылась самая высокогорная школа. На линейку в честь Дня знаний прилетел вертолет с 500 эскимо. Видео с торжественного мероприятия публикует Telegram-канал «Сочи №1».

Учебное заведение находится на высоте 670 метров над уровнем моря у подножья хребта Ачишхо в поселке Красная Поляна. Учреждение рассчитано на 400 российских детей. Образовательный процесс здесь будет проходить в одну смену. Из-за сложного рельефа корпус строили по нетиповому проекту.

На опубликованных кадрах видно, как вертолет, пробираясь среди горных хребтов, тащит для учеников огромную коробку с мороженым.

Ранее в четверг, 1 сентября, в сети появилось видео со школьной линейки в Северо-Курильске. День знаний у детей прошел на фоне извержения вулкана Эбеко.

Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС
Главу Балтийской промышленной компании арестовали по делу о мошенничестве
Абрамовича заметили в Геленджике
Сбившего двух девочек под Москвой водителя мусоровоза задержали
Психолог объяснила неумение расслабляться перегрузкой
Путин не предлагал Белоруссии войти в состав России
Уголовное дело лидеров школы при общине Виссариона рассмотрят в закрытом режиме
Момент наезда мусоровоза на девочек в Подмосковье попал на видео
Захарова заявила об открытом наборе «кибервоинов» в Минобороны США
Макрон обозначил роль Франции в российско-украинском конфликте
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.