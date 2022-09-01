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Линейку на фоне извержения вулкана в российской школе показали на видео

В Северо-Курильске во время школьной линейки произошло извержение вулкана

В Северо-Курильске во время школьной линейки, посвященной Дню знаний 1 сентября, произошло извержение вулкана Эбеко. Кадры с торжественного мероприятия опубликовало местное издание Sakh.online.

В соцсетях местные жители написали, что «вулкан поздравил школьников с началом учебного года».

«Высота пеплового выброса составила около 4000 метров над уровнем моря», — сообщил Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Вулкан Эбеко расположен на северокурильском острове Парамушир Сахалинской области. Оживление на Эбеко наблюдается уже не первый день, 30 и 31 августа были зарегистрированы два пепловых выброса.

1 сентября 2021 года в школе №76 в Хабаровске учительница исполнила танец живота перед детьми на линейке в честь Дня знаний. Все это попало на видео. Позже региональное управление образования начало проверку в отношении руководства и сотрудников учреждения.

Евгения Куликова
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