Минобороны рассказало об отказавшейся выполнять приказы бригаде ВСУ

Генерал-лейтенант Конашенков заявил, что 72-я бригада ВСУ оставила позиции из-за потерь

Из-за серьезных потерь личный состав 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказался выполнять приказы начальства и покинул позиции. Об этом во время ежедневного брифинга сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя оборонного ведомства, причина дезертирства базировавшейся в районе Артемовска в Донецкой народной республике (ДНР) бригады заключается также в слабом оснащении вооружением и отсутствии огневой поддержки.

«Личный состав подразделений 72-й механизированной бригады (...) отказался выполнять приказы командования, оставил позиции и убыл в тыл», — подытожил Конашенков.

Ранее Минобороны сообщало, что 53-я механизированная бригада ВСУ, которая действовала в районе Новомихайловки в ДНР, а также 93-я механизированная бригада ВСУ, развернутая в Дибровном Харьковской области, утратили боеспособность и покинули позиции.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе ранее признанных независимыми народных республик Донбасса. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.