Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны России сообщило об утрате боеспособности двух бригад ВСУ

Минобороны РФ сообщило, что две бригады ВСУ утратили боеспособность и оставили позиции

Фото: Dmytro Smolienko / Reuters

Военнослужащие двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в связи с большими потерями и утратой боеспособности оставили свои позиции и убыли из районов боевых действий. Об этом в пятницу, 26 августа, рассказал журналистам официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он указал, что речь идет о 53-й механизированной бригаде ВСУ, которая действовала в районе Новомихайловки Донецкой народной республики (ДНР), а также о 93-й механизированной бригаде ВСУ, развернутой в Дибровном Харьковской области.

Генерал-лейтенант также рассказал, что в ходе ударов по позициям 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе Северска и 101-й бригады территориальной обороны в районе Яковлевки в ДНР ликвидировано свыше 50 солдат противника и девять единиц бронетанковой и автомобильной техники.

Кроме того, за прошедшие сутки российским военным удалось уничтожить радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Барвенково Харьковской области, отметил Конашенков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Игорь Дмитров
Обсудить
Последние новости
В бундестаге выступили против поставок тяжелой техники Украине
Москвичам дали прогноз по уходу смога
В России назвали приоритетной задачей вывоз угля в Азию
Вильфанд предупредил о росте числа природных пожаров в последующие годы
Миссия МАГАТЭ на ЗАЭС получила гарантии безопасности от России и Украины
Норвегия отказалась продавать в Европу газ по цене ниже рыночной
Анна Седокова показала фигуру до и после похудения
Байден назвал идеологию республиканцев «полуфашизмом»
Массовая драка посетителей и артистов московского гей-клуба попала на видео
Мэр Лондона предрек национальную катастрофу Великобритании из-за цен на энергию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.