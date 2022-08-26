Минобороны России сообщило об утрате боеспособности двух бригад ВСУ

Минобороны РФ сообщило, что две бригады ВСУ утратили боеспособность и оставили позиции

Военнослужащие двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в связи с большими потерями и утратой боеспособности оставили свои позиции и убыли из районов боевых действий. Об этом в пятницу, 26 августа, рассказал журналистам официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он указал, что речь идет о 53-й механизированной бригаде ВСУ, которая действовала в районе Новомихайловки Донецкой народной республики (ДНР), а также о 93-й механизированной бригаде ВСУ, развернутой в Дибровном Харьковской области.

Генерал-лейтенант также рассказал, что в ходе ударов по позициям 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе Северска и 101-й бригады территориальной обороны в районе Яковлевки в ДНР ликвидировано свыше 50 солдат противника и девять единиц бронетанковой и автомобильной техники.

Кроме того, за прошедшие сутки российским военным удалось уничтожить радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Барвенково Харьковской области, отметил Конашенков.