Российские военные уничтожили радиолокатор наведения ЗРК С-300 под Харьковом

МО РФ заявило об уничтожении радиолокатора наведения украинского ЗРК С-300 под Харьковом

За минувшие сутки российским военным удалось уничтожить радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в районе населенного пункта Барвенково Харьковской области. Об этом заявил журналистам в пятницу, 26 августа, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства также отметил, что удалось уничтожить пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов противника в ДНР.

Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы были подавлены три взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Артемовск, Кодема, Северск, два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в Кодеме и Соледаре, уточнили в Минобороны.

По сведениям Конашенкова, военнослужащие двух бригад ВСУ в ДНР и под Харьковом оставили позиции и убыли из районов боевых действий.

Ранее российское ведомство отчиталось о поражении украинской пусковой установки ЗРК «Бук-М1».