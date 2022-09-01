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Путин заявил о создании на Украине «антироссийского анклава»

Президент Путин назвал целью спецоперации ликвидацию антироссийского анклава на Украине
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Пресс-служба Президента РФ

На территории Украины создавали «антироссийский анклав». Об этом на открытом уроке «Разговор о важном» в Калининграде заявил президент России Владимир Путин, трансляция урока ведется в Telegram-канале Кремля.

«На территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране. Поэтому ребята наши, которые там воюют, защищают и жителей Донбасса, и защищают саму Россию», — сказал Путин.

По его мнению, действия российских военных заслуживают поддержки всего общества. Помимо этого, глава государства рассказал, что школьники освобожденных территорий Украины считали неправдой постройку Крымского моста, а также не знали о совместной истории Украины и России.

Ранее Путин заявил, что Украина — единственная страна мира, в которой нацизм и нацистские преступники героизируются на государственном уровне. По его словам, экстремисты есть во всех странах, однако на Украине происходит разгул нацистской идеологии.

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Анастасия Шейкина
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