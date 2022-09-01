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Медведь убил лосенка и помешал проведению свадебной церемонии

В США медведь убил лосенка и помешал свадебной церемонии

В США медведь гризли помешал проведению свадебной церемонии в национальном парке Глейшер в штате Монтана: на глазах у гостей он убил и съел лосенка. Об этом сообщает Outdoor Life.

Жених и невеста устроили церемонию на южном берегу озера Ту Медисин в национальном парке Глейшер. Когда жених произносил клятву и говорил невесте, что она — его «прошлое, настоящее и будущее», гости услышали странный шум.

Оказалось, что на противоположном берегу медведь гризли выпрыгнул из кустов и напал на лосенка. Работавший на свадьбе видеограф Стэнтон Джайлс снял произошедшее на видео. На кадрах видно, что, пока хищник расправляется со своей жертвой, взрослый лось — предположительно мать детеныша — уплывает прочь по озеру.

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Одна из женщина за кадром предложила включить музыку погромче, чтобы заглушить звук происходящего. В течение следующей минуты гости комментировали жестокую сцену, очевидцами которой они стали. «Это какое-то безумие», — говорит Джайлс за кадром. В конце видео медведь утаскивает убитого лосенка в кусты.

После этого церемония продолжилась, хотя некоторые гости были в шоке от увиденного.

Видеозапись набрала более 320 тысяч просмотров в соцсетях. Жених в комментариях подчеркнул, что не сожалеет о выборе места для проведения свадьбы. «Это был такой безумный и невероятный опыт, что мы до сих пор ошарашены. Мы решили провести церемонию в сердце природы и знали, на что идем. Всегда уважайте природу и диких животных», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что два медведя гризли устроили драку в гараже частного дома в американском городе Саут-Лейк-Тахо, штат Калифорния. Жительница дома отметила, что ей нравится соседство с медведями, и пояснила, что, как правило, дикие животные уходят из ее гаража, когда она выходит прогнать их.

Алиса Дмитриева
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