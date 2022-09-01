Лидер U2 заявил об исключительном влиянии Горбачева на мир

Лидер группы U2 Боно заявил об исключительном влиянии Михаила Горбачева на мир

Лидер ирландской группы U2 Боно заявил об исключительном влиянии единственного президента СССР Михаила Горбачева на мир. Его колонка была опубликована в Time.

Музыкант сравнил появление политика с высадкой Нила Армстронга на Луну. «Два эпохальных события. Одно демонстрирует человеческое стремление бросить вызов границам того, где мы можем жить, а другое перекраивает границы

того, где мы на самом деле живем», — написал Боно.

Он рассказал, что его жена уже 25 лет работает в ирландской неправительственной организации Chernobyl Children International, которая помогает детям, пострадавшим в результате трагедии в Чернобыле. Он вспомнил, что именно эта история убедила Горбачева в том, что Советский Союз больше не может существовать в прежнем виде.

«Я подумал, что если государство не может контролировать атомную электростанцию ​​такого значения, то оно больше не функционирует как государство», — говорил Горбачев. Он был убежден, что стране нужно искать новый путь, в том числе включающий сближение с Западом.

В колонке Боно говорится, что этот момент изменил всю историю. «Мир более податлив, чем мы себе представляем, и вещи не обязательно должны быть такими, какие они есть. История — это глина, и ее можно размять или ударить кулаком, чтобы она приобрела совершенно новую форму», — написал музыкант.

Бывший президент Советского Союза скончался 30 августа на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. По данным СМИ, перед смертью Горбачев прибыл в ЦКБ на процедуру гемодиализа.