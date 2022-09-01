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Лидер U2 заявил об исключительном влиянии Горбачева на мир

Лидер группы U2 Боно заявил об исключительном влиянии Михаила Горбачева на мир
СюжетЧто говорят политики о Горбачеве

Фото: Stephen Chernin / AP

Лидер ирландской группы U2 Боно заявил об исключительном влиянии единственного президента СССР Михаила Горбачева на мир. Его колонка была опубликована в Time.

Музыкант сравнил появление политика с высадкой Нила Армстронга на Луну. «Два эпохальных события. Одно демонстрирует человеческое стремление бросить вызов границам того, где мы можем жить, а другое перекраивает границы
того, где мы на самом деле живем», — написал Боно.

Он рассказал, что его жена уже 25 лет работает в ирландской неправительственной организации Chernobyl Children International, которая помогает детям, пострадавшим в результате трагедии в Чернобыле. Он вспомнил, что именно эта история убедила Горбачева в том, что Советский Союз больше не может существовать в прежнем виде.

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«Я подумал, что если государство не может контролировать атомную электростанцию ​​такого значения, то оно больше не функционирует как государство», — говорил Горбачев. Он был убежден, что стране нужно искать новый путь, в том числе включающий сближение с Западом.

В колонке Боно говорится, что этот момент изменил всю историю. «Мир более податлив, чем мы себе представляем, и вещи не обязательно должны быть такими, какие они есть. История — это глина, и ее можно размять или ударить кулаком, чтобы она приобрела совершенно новую форму», — написал музыкант.

Бывший президент Советского Союза скончался 30 августа на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. По данным СМИ, перед смертью Горбачев прибыл в ЦКБ на процедуру гемодиализа.

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Марина Погосян
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