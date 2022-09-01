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Российского школьника приговорили к 80 часам работ за самодельную бомбу

Школьника из Свердловской области приговорили к 80 часам работ за самодельную бомбу

Фото: Станислав Трифонов / Lenta.ru

Российского школьника приговорили к 80 часам работ за создание самодельной бомбы — подросток из Свердловской области при демонстрации взрывного устройства своим друзьям лишился трех пальцев в результате детонации. Об этом в четверг, 1 сентября, сообщает ТАСС.

По данным агентства, характер происшествия стал понятен после того, как врачи изучили травму подростка и пришли к выводу, что речь может идти о самодельном взрывном устройстве. Тогда медики сообщили об этом в правоохранительные органы. После их вмешательства 17-летний подросток признал свою вину и раскаялся.

Кировградский городской суд приговорил его к 80 часам обязательных работ за незаконное изготовление взрывного устройства.

В январе в Челябинской области задержали 14-летнего школьника, пронесшего в класс самодельные взрывные устройства. Несовершеннолетний россиянин собрал бомбы из подручных материалов, у него получилось пять самодельных взрывных устройств (СВУ). По окончании первого урока он бросил одно из своих изделий из окна третьего этажа.

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Леонид Микуляк
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