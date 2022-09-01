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Белорусам выделят бюджетные места в российских вузах

Посол Борис Грызлов заявил, что белорусам предоставят бюджетные места в вузах России

Фото: Государственная дума / Globallookpress.com

Белорусским абитуриентам выделят 1300 бюджетных мест в вузах России. Набором студентов продолжит заниматься представительство Россотрудничества в республике. Об этом заявил российский посол Борис Грызлов, его слова передает Telegram-канал «Sputnik Беларусь».

Также будут совмещены системы оценки образования российских и белорусских выпускников школ. Грызлов сообщил, что в предстоящем учебном году более 10 тысяч студентов из Белоруссии будут учиться в российских вузах.

В августе 2021 года Россия решила побороться за студентов из этой страны и провела дополнительный набор абитуриентов, продлив сроки подачи заявлений на бюджетные места до 16 августа. Данное решение было принято на фоне недобора почти по всем направлениям обучения в университетах республики.

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Кристина Есикова
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