Белорусам выделят бюджетные места в российских вузах

Посол Борис Грызлов заявил, что белорусам предоставят бюджетные места в вузах России

Белорусским абитуриентам выделят 1300 бюджетных мест в вузах России. Набором студентов продолжит заниматься представительство Россотрудничества в республике. Об этом заявил российский посол Борис Грызлов, его слова передает Telegram-канал «Sputnik Беларусь».

Также будут совмещены системы оценки образования российских и белорусских выпускников школ. Грызлов сообщил, что в предстоящем учебном году более 10 тысяч студентов из Белоруссии будут учиться в российских вузах.

В августе 2021 года Россия решила побороться за студентов из этой страны и провела дополнительный набор абитуриентов, продлив сроки подачи заявлений на бюджетные места до 16 августа. Данное решение было принято на фоне недобора почти по всем направлениям обучения в университетах республики.