В России выявили максимальное с 11 марта число случаев коронавируса

В России за сутки выявили 49 761 случай COVID-19, выздоровели 39 054, умерли 92 человека

В России за последние сутки выявили 49 761 случай заражения коронавирусом — это максимум с 11 марта. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 19 528 969. Об этом в четверг, 1 сентября, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число заражений составило 46 321.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (7242), в Петербурге (3152) и в Московской области (2681). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (17 случаев) на Чукотке (26 случаев) и в Магаданской области (29 случаев).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 4128. За этот же период 38 940 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 18 635 574.

За сутки умерли 95 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончался 384 441 человек.