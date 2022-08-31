В России выявили 46 321 случай коронавируса

В России за сутки выявили 46 321 случай COVID-19, выздоровели 39 054, умерли 92 человека

В России за последние сутки выявили 46 321 случай заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 19 528 969. Об этом в среду, 31 августа, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число заражений составило 37 067 — 31 августа выявили почти на 9 тысяч больше заражений, чем накануне.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (8518), в Петербурге (3247) и в Краснодарском крае (2189). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (12 случаев), в Магаданской области (18 случаев) и на Чукотке (25 случаев).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 4232. За этот же период 39 054 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 18 596 634.

За сутки умерли 92 пациента с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 384 346 человек.