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В России выявили 37 067 случаев коронавируса

В России за сутки выявили 37 067 случаев COVID-19, выздоровели 36 729, умерли 94 человека

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В России за последние сутки выявили 37 067 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 19 482 648. Об этом во вторник, 30 августа, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число заражений составило 39 658.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (4405), в Петербурге (3497) и в Свердловской области (1333). Меньше всего — в Сахалинской области (2 случая), в Ненецком автономном округе (4 случая) и на Чукотке и в Магаданской области (по 7 случаев)

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 4673. За этот же период 36 729 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 18 557 580.

За сутки умерли 94 пациента с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 384 254 человека.

Анастасия Шейкина
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