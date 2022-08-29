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В России выявили 39 658 случаев коронавируса

В России за сутки выявили 39 658 случаев COVID-19, выздоровели 24 890, умерли 77 человек

Фото: Kirill Braga / Reuters

В России за последние сутки выявили 39 658 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 19 445 581. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число зафиксированных случаев составило 46 857.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (5157), в Петербурге (3842) и Московской области (1804). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (5 случаев), Чечне (6 случаев) и Сахалинской области (16 случаев).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1988. За этот же период 24 890 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 18 520 851.

За сутки умерли 77 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 384 160 человек.

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Анастасия Шейкина
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