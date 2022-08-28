В России выявили 46 857 новых заболевших COVID-19, выздоровели 28 223, скончались 83

За минувшие сутки в России выявили еще 46 857 заболевших COVID-19. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии составило 19 405 923. Такие данные передает в воскресенье, 28 августа, оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

26 августа было зафиксировано 47 093 заболевших COVID-19. 25 августа число выявленных случаев коронавируса составило 46 452 — это максимальный показатель с 12 марта.

По обновленным данным, наибольшее число заражений выявили в Москве (6451), Санкт-Петербурге (4269) и Московской области (2868). Меньше всего — в Магаданской области (30), Чукотском автономном округе (10) и Ненецком автономном округе (7).

В оперштабе сообщили, что за последние 24 часа число госпитализаций составило 2340. За этот же период 28 223 человека выздоровели и были выписаны из больниц. За время пандемии вылечился от инфекции 18 495 961 россиянин. Умерли от осложнений, вызванных инфекцией, 83 пациента. В стране за все время борьбы с COVID-19 было зафиксировано всего 384 083 летальных исхода.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что пациентам, которые перенесли COVID-19 и чьи легкие были после болезни повреждены, не стоит находиться на жаре. По его словам, таким пациентам стоит быть в помещении, где работает кондиционер. Он объяснил, что жара сильнее всего влияет на течение постковидного синдрома.