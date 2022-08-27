В России выявили 47 093 новых заболевших COVID-19, выздоровели 32 642, скончались 90

За минувшие сутки в России выявили еще 47 093 заболевших COVID-19. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии составило 19 359 066. Такие данные передает в субботу, 27 августа, оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

25 августа число выявленных случаев коронавируса составило 46 452 — это максимальный показатель с 12 марта. 24 августа было зафиксировано 43 919 новых зараженных.

За 26 августа наибольшее число заражений выявили в Москве (6915), Санкт-Петербурге (4214) и Московской области (2995). Меньше всего — в Магаданской области (28), Чукотском автономном округе (11) и Ненецком автономном округе (10).

По данным оперштаба, за последние 24 часа число госпитализаций составило 4354. За этот же период 32 642 человека выздоровели и были выписаны из больниц. За время пандемии вылечились от инфекции 18 467 738 россиян. Умерли от осложнений, вызванных инфекцией, 90 пациентов. В стране за все время борьбы с COVID-19 было зафиксировано 384 000 летальных исходов.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова заявила, что пик волны COVID-19 в России, который вызван новой линией омикрон-штамма ВА.5, должен быть пройден до начала осени. По ее словам, сейчас инфекцию «солнышко прибывает».