Врач предупредил часть переболевших COVID-19 пациентов об опасности жары

Врач Жемчугов посоветовал пациентам с поврежденными из-за COVID-19 легкими не быть на жаре

Пациентам, которые перенесли коронавирус и у которых после болезни повреждены легкие, лучше не находиться на жаре. Об этом часть переболевших предупредил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, его цитирует ТАСС.

По его словам, таким пациентам лучше всего находиться в помещении, где работает кондиционер. Это связано с тем, что жара сильнее всего влияет на течение постковидного синдрома у людей с рубцами в легких, она может утяжелить последствия перенесенной инфекции.

Жаркая погода также отягощает течение COVID-19 у пациентов, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, а также избыточная масса тела и тяжелый сахарный диабет. При этом на людей без патологий жаркая погода не окажет подобное влияние, подчеркнул он.

«Жара и так тяжело переносится, человеку непросто, а если на этом фоне вирус, то, я думаю, что это сильно ухудшит <…> прогноз по исходу [инфекции]», — сказал специалист.

Ранее инфекционист Андрей Поздняков назвал основную мишень коронавируса в теле человека — ей является эндотелий кровеносных сосудов. В связи с этим вирус опасен для тех, у кого есть генетически обусловленные или врожденные проблемы со свертывающей системой.