Константинопольский патриарх назвал главную угрозу для планеты

Константинопольский патриарх Варфоломей назвал изменение климата угрозой для планеты

Константинопольский патриарх Варфоломей назвал изменение климата главной угрозой для планеты в настоящее время. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках своего видеообращения на ассамблее Всемирного совета церквей (ВСЦ) в Карлсруэ патриарх заявил, что на данный момент опасность для человечества представляет не новый коронавирус, а глобальное потепление. Он привел в пример Всемирный экономический форум на котором отмечалось, что устойчивость можно достигнуть только с помощью радикальных изменений в образе жизни.

«Растущие, но игнорируемые потери от повышения глобальной температуры фактически затмят нынешнее число смертей от всех инфекционных заболеваний вместе взятых, если изменение климата не будет сдержано», — уточнил патриарх.

В феврале 2022 года Папа Римский Франциск осудил сброс пластика в водоемы и предложил прекратить это делать ради сохранения планеты. Он также рассказал, как однажды к нему пришли итальянские рыбаки и сообщили о тоннах пластика в Адриатическом море.