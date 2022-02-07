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Среда обитания

Папа Римский дал совет для сохранения планеты

Папа Римский Франциск заявил, что выброс пластика в море убивает биоразнообразие и землю

Фото: Remo Casilli / Reuters

Папа Римский Франциск осудил сброс пластика в водоемы и предложил прекратить это делать ради сохранения планеты. Такой совет понтифик дал в интервью на итальянском государственном телеканале RAI.

«Выбрасывать пластик в море — преступление. Оно убивает биоразнообразие, убивает землю, убивает все», — заявил он и рассказал, как однажды к нему пришли итальянские рыбаки и сообщили о тоннах пластика в Адриатическом море. Во время их следующей встречи рыбаки пообещали помочь избавиться от части выброшенного в море пластика, отметив, что объем выбросов увеличился вдвое.

Защита окружающей среды стала фундаментом понтификата (периода правления — прим. «Ленты.ру») Папы Римского Франциска. «Забота о мире, каким его создал Бог — это образовательный [процесс], в котором мы должны участвовать», — заявил он.

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В часовом интервью понтифик затронул и другие темы. В частности, он высказался на тему оружия. «Подумайте об этом. Если бы мы прекратили производство оружия на один год, то смогли бы накормить и обучить весь мир. Мы привыкли к войнам. Это жестко, но правда», — отметил он. Ранее Франциск призывал к полному запрету ядерного оружия, заявляя, что даже простое обладание им для сдерживания является аморальным.

Папа Римский также вновь призвал Европейский Союз распределять мигрантов, прибывающих в Италию и Испанию из Северной Африки, между всеми странами ЕС, чтобы не создавать чрезмерную социальную нагрузку на определенные страны.

Загрязнение водоемов происходит не только пластиком — более 1,5 миллиарда медицинских масок могли попасть в мировой океан в 2020 году. Маски производят из полипропилена, который разлагается 450 лет. Они могут нанести серьезный ущерб биоразнообразию и экосреде океанов.

Нина Ташевская
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