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Совершать мошенничество с земельными участками в России станет сложнее

Госдума: изменения в Гражданский кодекс осложнят мошенничество с земельными участками

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В России станет сложнее совершать мошенничество с земельными участками после внесения изменений в Гражданский кодекс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.

С 1 сентября вступают силу новые главы в кодексе — «Недвижимые вещи» и «Право собственности и другие вещные права на здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, помещения и машино-места». Они призваны прекратить мошеннические схемы с регистрацией права собственности на квазиобъекты и последующим захватом земельного участка, на котором те расположены.

Председатель думского комитета Павел Крашенинников заявил, что нововведения смогут остановить мошенничество с регистрацией права собственности на выгребные ямы, асфальтированную дорогу и прочие объекты, относящиеся к видам сооружений. «Как правило, владельцы таких квазиобъектов не имеют прав в отношении земельных участков и таким способом пытаются закрепить свои притязания на чужой земельный участок», — отметил он.

Изменения также коснулись нежилых помещений, в отношении которых ввели порядок принудительного изъятия у владельцев. Теперь в случае ненадлежащего содержания и эксплуатации такого объекта его по суду могут изъять у собственника в пользу государства. По словам управляющего партнера юридической компании Freeviser Михаила Паюшина, благодаря введению новых положений правила изъятия жилых и нежилых помещений станут одинаковыми.

В июне в России решили бороться с черными риелторами, запретив продавать продавать маленькие жилые доли. Речь идет об частях объектов, площадь которых не превышает шесть квадратных метров.

Александра Качан
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