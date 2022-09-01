Пара решила сделать ремонт на кухне и нашла клад стоимостью 17 миллионов рублей

Daily Mail: хозяева дома нашли 264 старинных золотых монеты во время ремонта на кухне

Жители британской деревни Эллерби, графство Северный Йоркшир, решили сделать ремонт на кухне в своем доме XVIII века и нашли клад из 264 старинных золотых монет стоимостью 250 тысяч фунтов (17,4 миллиона рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

Владельцы дома, чьи имена не сообщаются, прожили в нем более десяти лет и решили перестелить пол на кухне. Пара обнаружила под напольным покрытием старинную кружку, наполненную монетами возрастом до 400 лет. Клад лежал на глубине 15 сантиметров. Сначала хозяева дома приняли кружку за элемент старого электрического кабеля, но затем увидели монеты.

При ближайшем рассмотрении оказалось, что монеты датируются 1610-1727 годами и были отчеканены во времена правления королей Якова I Английского, Карла I и Георга I.

Британцы связались аукционным домом Spink & Son в Лондоне, который прислал эксперта для оценки находки. Выяснилось, что монеты, скорее всего, принадлежали влиятельной семье Фернли-Майстер из города Кингстон-апон-Халл, которая занималась торговлей железной рудой, древесиной и углем. В начале 1700-х годов некоторые ее представители занимались политикой и даже были членами парламента.

Монеты были собраны во времена Джозефа Фернли и его жены Сары Мейстер. Фернли умер в 1725 году, а его вдова провела в Эллерби остаток жизни и скончалась в возрасте 80 лет в 1745 году.

Самой интересной из найденных монет считается гинея времен Георга I, которая была отчеканена с ошибкой: на ней нет портрета монарха, а рисунок реверса отчеканен с обеих сторон. Ожидается, что стоимость монеты на аукционе составит 4000 фунтов (279,2 тысячи рублей).

На гинее Карла II 1675 года также обнаружилась ошибка. Латинское имя короля отчеканено неправильно: «CRAOLVS» вместо «CAROLVS». Эта монета оценивается в 1500 фунтов (104,7 тысячи рублей).

В общей сложности найденные монеты оценили в 250 тысяч фунтов. Аукционер Грегори Эдмунд назвал находку чрезвычайно важной и отметил, что клады английских золотых монет редко выставляются на продажу. «Эти 260 монет — одна из крупнейших археологических находок в Британии», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в Индии рабочие, занимавшиеся расчисткой старого дома, обнаружили клад старинных монет стоимостью не менее 12,5 миллиона рупий (9,4 миллиона рублей). Мужчины решили не сообщать об этом владельцу дома, поделили найденное между собой и оказались в тюрьме.