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Рабочие нашли клад старинных монет на миллионы и оказались в тюрьме

NDTV: восемь рабочих нашли клад стоимостью 12,5 миллиона рупий и оказались в тюрьме

Кадр: @Anurag_Dwary

В Индии рабочие, занимавшиеся расчисткой старого дома, обнаружили клад старинных монет стоимостью не менее 12,5 миллиона рупий (9,5 миллиона рублей) и оказались в тюрьме. Об этом сообщает NDTV.

По данным полиции, восемь рабочих занимались реконструкцией ветхого дома в районе Дхар, штат Мадхья-Прадеш, когда наткнулись на ценности. Они нашли металлическую урну, старинные монеты и украшения и кусок золота. Мужчины решили не сообщать об этом владельцу дома и поделили найденное между собой.

Полиция вышла на след похитителей, когда один из рабочих, находясь в состоянии алкогольного опьянения, продал монету на местном рынке за 56 тысяч рупий (42,7 тысячи рублей), чтобы оплатить счета и купить подержанный мобильный телефон.

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Правоохранители получили информацию о сделке и решили проверить, где мужчина взял монету, представляющую историческую ценность. В итоге рабочие были арестованы. У них изъяли 86 старинных монет. В полиции заявили, что рыночная стоимость клада составляет около 6 миллионов рупий (около 4,6 миллиона рублей), но археологическая ценность находки выше более чем в двое.

Хозяин дома, по словам сотрудников полиции, не знал о кладе. Ценности будут переданы ученым.

Ранее сообщалось, что в Великобритании кладоискатель обнаружил редчайшую монету. Мужчине посчастливилось найти золотой пенни, на котором изображен король Генрих III.

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Никита Савин
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