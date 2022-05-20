Пенсионеры нашли в поле старинные монеты стоимостью миллион рублей

The Sun: пенсионеры-кладоискатели нашли в поле средневековые монеты на миллион рублей

Пара кладоискателей нашли рядом с мысом Дангенесс в графстве Кент, Великобритания, пять средневековых монет и намерены продать их за 15 тысяч фунтов (1,1 миллиона рублей). Об этом сообщает The Sun.

Пенсионеры Фил и Джоан Касл обнаружили монеты рядом со своим домом, когда прочесывали поле с металлоискателем. 70-летняя Джоан заметила сломанную золотую монету на поверхности вспаханной земли, и металлоискатель начал подавать сигнал. Женщина начала копать. На глубине 20 сантиметров она обнаружила старинный кошелек.

В следующие два часа 71-летний Фил нашел рядом пять золотых монет. Все они были в идеальном состоянии. Монеты диаметром около четырех сантиметров оказались ноблями — первыми отчеканенными в Англии золотыми монетами, которые были изготовлены в честь короля Эдуарда III между 1351 и 1361 годами. На них был изображен монарх на корабле с мечом и щитом. Сегодня стоимость каждой из этих монет оценивается в 2500 фунтов (185,2 тысячи рублей).

Семья намерена продать найденные монеты. Выручкой от продажи они поделятся с владельцем земли, на которой был найден клад. Аукцион по продаже монет пройдет в Лондоне. Пара также собирается приобрести на вырученные деньги новую кухню.

Эксперт по артефактам и древностям Найджел Миллс рассказал, что находки в кошельках встречаются редко, и в них, как правило, содержатся только серебряные монеты.

Ранее сообщалось, что друзья-кладоискатели поехали в поход на выходные в графство Уилтшир, Великобритания, и нашли клад с древнеримскими монетами в шести шагах от своей палатки. Часть найденных монет друзья оставили себе, еще две монеты попали в коллекцию Британского музея, остальные были выставлены на аукцион.