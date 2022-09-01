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В США объяснили провал контрнаступления Киева

Аналитики ISW заявили, что провальные попытки контрнаступления Киева могут быть уловкой

Фото: ТАСС

Предпринятые Киевом провальные попытки контрнаступления могут быть уловками, нацеленными на то, чтобы скрыть от противника направление готовящегося удара. Такое мнение высказали эксперты Института по изучению войны (ISW), анализируя последние события.

Специалисты обратили внимание, что в Киеве давно признали тот факт, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет необходимого количества механизированных сил для проведения быстрой операции по уничтожению российской обороны в Херсонской области или где-либо еще. В связи с этим, как утверждают в ISW, войска выработали свою тактику — на протяжении последних месяцев они старались создать благоприятные условия, пытаясь атаками вывести из строя наземные линии связи противника и его системы логистики.

По мнению экспертов, ВСУ с помощью кажущихся провальными попыток контрнаступления могут попытаться скрыть истинное направление готовящегося удара. В ISW отмечают, что, когда целью атакующей стороны является скрыть направление прорыва, ей «следует дождаться, пока обороняющийся действительно переместит свои силы». «Таким образом, вероятно, будет задержка между первоначальными маневрами и началом решающих операций. Ситуация во время этой задержки вполне может выглядеть так, будто атака провалилась», — объяснили эксперты.

Ранее глава отделения интенсивной терапии одной из больниц на юге Украины на условиях анонимности рассказал журналистам об огромном числе раненых при контрнаступлении Киева.

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Варвара Кошечкина
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