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ООН обвинила Китай в преступлениях против человечности

Управление Верховного комиссара обвинило Китай в нарушениях прав уйгуров в Синьцзяне

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека обвинило власти Китая в серьезных нарушениях прав уйгуров и членов других, преимущественно мусульманских общин. Соответствующий доклад опубликован на сайте организации.

Документ посвящен проблемам соблюдения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В организации подчеркнули, что масштабы произвольного и дискриминационного задержания представителей данных групп могут сопоставимы с преступлениями против человечности. В докладе отмечается, что «утверждения о пытках или жестоком обращении, включая принудительное лечение и плохие условия содержания под стражей, заслуживают доверия, как и утверждения об отдельных случаях сексуального насилия и насилия на гендерной почве».

В свою очередь, Пекин отверг все обвинения, а постоянное представительство Китая при ООН в Женеве назвало доклад фарсом, сочтя, что управление вмешалось во внутренние дела страны.

В 2021 году аналитический центр Newlines Institute заявил, что власти КНР нарушили каждый из запретов Конвенции ООН о предупреждении геноцида и наказании за него. Происходящее с мусульманами-уйгурами и другими мусульманскими меньшинствами в Синьцзян-Уйгурском регионе Китая можно считать истреблением, говорилось в заявлении.

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