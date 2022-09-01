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Популярная пляжная страна Европы захотела сохранить визовые отношения с Россией

Власти Кипра отметили важность поддержания существующих визовых отношений с Россией

Фото: Datingscout / Unsplash

Власти Кипра намерены сохранить ныне существующие визовые отношения с Москвой, так как решение стран-членов ЕС об отмене упрощенного визового режима с Россией не касается государств, не входящих в союз. Об этом пишет Philenews.

Официальный представитель кипрского МИД Димитрис Димитриу отметил, что принятое в Праге решение об отмене упрощенного визового режима между Россией и странами ЕС не означает прекращения или запрета на выдачу кипрских виз россиянам. Министр добавил, что популярная пляжная страна хочет поддерживать связи с Москвой, так как за европейскими государствами сохраняется право определять свою собственную визовую политику.

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По словам Димитриу, дела с паспортными визами для граждан России остаются на прежнем уровне. В свою очередь глава МИД Кипра, выступая на министерской встрече в Праге, подчеркнул важность поддержания контактов с гражданским обществом в России.

31 августа страны Евросоюза приняли решение заморозить соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией во время неформальной встречи Совета ЕС в Праге. По мнению специалистов АТОР, сроки получения виз могут быть увеличены до полугода, а сумма визового сбора превысит 80 евро.

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Дарья Рыбак
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