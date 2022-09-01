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Опасное селфи девушки с водопадом обернулось смертью половины членов ее семьи

В Индии шесть членов одной семьи утонули из-за опасного селфи на вершине водопада

Кадр: ANI / YouTube / Mirror

В Индии у водопада Рамдаха в Чхаттисгархе утонула почти половина членов одной семьи, которые пытались спасти свою родственницу, упавшую в воду по неосторожности. Об этом пишет Mirror.

Трагедия произошла 28 августа во время прогулки 15 членов одной семьи. 14-летняя Шраддха Сингх (Shraddha Singh) вместе со своей старшей сестрой захотела сделать опасное селфи на вершине водопада, однако потеряла равновесие и сорвалась вниз, при этом неосторожность девушки также обернулась смертельным падением и для ее сестры.

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Первыми на помощь девушкам бросился их брат, кузен и его жена — держась за руки они спрыгнули вниз, чтобы попытаться найти и вытащить сестер из воды. Чуть позже так же поступили еще два члена семьи. По словам свидетелей, родственники какое-то время барахтались в глубокой воде, однако спасти удалось только супругу двоюродного брата — остальные утонули.

Три тела были обнаружены в тот же вечер, еще троих членов семьи вытащили на следующий день. Отмечается, что район водопадов является опасным для купания, об этом туристов предупреждают многочисленные запрещающие таблички.

В августе семья из Германии отправилась в отпуск мечты в Намибию и трагически погибла после крушения легкомоторного самолета. Спустя несколько секунд после взлета воздушное судно упало в реку, туристы не смогли выбраться из-под тонущих обломков.

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Дарья Рыбак
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