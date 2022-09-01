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Власти Энергодара сообщили о высадке украинского десанта в районе города

Глава администрации Энергодара: под городом высадился десант ВСУ, по ним работает авиация

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Под Энергодаром высадился десант Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил глава администрации города Александр Волга.

По его словам, подразделения ВСУ удалось заблокировать в районе дачного поселка. «Сейчас они залегли, поскольку по ним работает авиация», уточнил он.

Ранее стало известно, что в результате интенсивного обстрела Энергодара утром 1 сентября погибли по меньшей мере три мирных жителя. Один из снарядов упал примерно в ста метрах от детского сада. После обстрелов в двух дошкольных учреждениях начался пожар.

О высадке десанта в городе-спутнике Запорожской АЭС стало известно в тот момент, как миссия МАГАТЭ отправилась инспектировать станцию. Генеральный директор организации и глава делегации Рафаэль Гросси сказал, что миссия знает о «повышенной военной активности в этом районе».

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Марина Совина
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