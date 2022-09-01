Власти Энергодара сообщили о высадке украинского десанта в районе города

Глава администрации Энергодара: под городом высадился десант ВСУ, по ним работает авиация

Под Энергодаром высадился десант Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил глава администрации города Александр Волга.

По его словам, подразделения ВСУ удалось заблокировать в районе дачного поселка. «Сейчас они залегли, поскольку по ним работает авиация», уточнил он.

Ранее стало известно, что в результате интенсивного обстрела Энергодара утром 1 сентября погибли по меньшей мере три мирных жителя. Один из снарядов упал примерно в ста метрах от детского сада. После обстрелов в двух дошкольных учреждениях начался пожар.

О высадке десанта в городе-спутнике Запорожской АЭС стало известно в тот момент, как миссия МАГАТЭ отправилась инспектировать станцию. Генеральный директор организации и глава делегации Рафаэль Гросси сказал, что миссия знает о «повышенной военной активности в этом районе».